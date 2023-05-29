В Краснодаре запретили вывески на иностранных языках

Городская дума Краснодара запретила вывески на иностранных языках (включая названия с транслитерацией). Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Запрет коснется вывесок всех коммерческих объектов, за исключением зарегистрированных товарных знаков. Инициативу депутаты поддержали единогласно.

Директор краснодарского департамента архитектуры и градостроительства Василий Домрин заявил, что это и другие изменения в Правилах благоустройства Краснодара были приняты с учетом пожеланий горожан.

С предпринимателями, которые откажутся менять вывески, будут работать «соответствующие структурные подразделения администрации», заявил «Коммерсанту» депутат краснодарской Думы Дмитрий Оберемченко.