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России предрекли сокращение числа женщин репродуктивного возраста

Численность женщин от 30 до 39 лет к 2030 году сократится более, чем на 30%, сказала первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на Московском международном демографическом форуме «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности». По ее словам, которые приводит ТАСС, количество россиянок репродуктивного возраста уменьшится с 12 млн до 7,9 млн.

России предрекли сокращение числа женщин репродуктивного возраста
© РИА Новости

У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30-39 лет <...> И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся на 4,2 млн, — сказала Баталина.

Он обавила, что 44% рождений — на женщин в возрасте от 20 до 29 лет, в то время как на девушек 30-39 лет — почти половина (48%) рождений.

Она также привела данные, согласно которым численность девушек в возрасте 20-29 лет к 2030 году увеличится с 7,2 млн до 7,9 млн, то есть на на 9,7%.

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