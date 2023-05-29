В Краснодаре объяснили запрет на вывески на иностранном языке

«Сегодня мы внесли изменения в правила благоустройства, в том числе и в части применения вывесок на иностранном языке. Этот нормативный акт вступит у нас в силу в сентябре этого года. До марта у них (владельцев заведений — прим. «Ленты.ру») будет срок, чтобы привести вывески в порядок, если бизнес располагается на магистральных улицах и в границах исторического центра. У всех остальных срок будет год — до сентября 2024 года», — сообщил Уфимцев.