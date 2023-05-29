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В Москве заметили пропавшего в Альпах главу сети строительных магазинов OBI

В Москве заметили пропавшего в Альпах главу германского холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI Карла-Эривана Хауба. Об этом сообщает Stern.

Пропавшего в Альпах главу сети строительных магазинов OBI заметили в Москве
© Lenta.ru

Издание ссылается на источник в ФСБ, который показал кадры, на которых, как полагается, запечатлен Хауб. Съемка была произведена в Москве в феврале 2021 года. Согласно биометрическому анализу, мужчина на них с вероятностью 90 процентов является пропавшим бизнесменом.

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Хауб пропал в Альпах в апреле 2018 года. Отмечается, что заядлого лыжника, 58-летнего Хауба последний раз видели на склоне горы Кляйн-Маттерхорн на швейцарско-итальянской границе. Карл-Эриван Хауб возглавлял Tengelmann Group с 2000 года.

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