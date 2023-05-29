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Суд назначил по восемь лет колонии вымогавшим деньги у Канделаки сотрудникам телеграм-каналов

Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам каждого из трех бывших администраторов Telegram-каналов по делу о вымогательстве 470 тыс. рублей у ведущей Тины Канделаки и ее мужа.

Суд вынес приговор вымогавшим деньги у Канделаки сотрудникам тг-каналов
© РИА Новости

Суд постановил признать Евгения Москвина, Алексея Слободенюка и Владислава Малушенко виновными по статье о вымогательстве (163 УК РФ), назначив каждому по восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, плюс штраф в 500 тыс. рублей, передает ТАСС. Причем прокурор просил назначить им именно такой срок.

Напомним, 1 марта Генпрокуратура сообщила, что владельцы и администраторы Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle предстанут перед судом по делу о вымогательстве у директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко и телеведущей Тины Канделаки. В ведомстве утвердили обвинительное заключение по делу в отношении Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко по статье «Вымогательство».

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