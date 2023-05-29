Суд вынес приговор вымогавшим деньги у Канделаки сотрудникам тг-каналов

Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам каждого из трех бывших администраторов Telegram-каналов по делу о вымогательстве 470 тыс. рублей у ведущей Тины Канделаки и ее мужа.

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Суд постановил признать Евгения Москвина, Алексея Слободенюка и Владислава Малушенко виновными по статье о вымогательстве (163 УК РФ), назначив каждому по восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, плюс штраф в 500 тыс. рублей, передает ТАСС. Причем прокурор просил назначить им именно такой срок.