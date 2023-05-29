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Астрономы предупредили о магнитной буре в начале июня

В начале июня на земле ожидаются магнитные бури. Об этом свидетельствует график лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Россиян предупредили о магнитной буре в начале июня
© Вечерняя Москва

Так, 2 июня буря будет относиться к категории G1 — слабые возмущения. А 3 и 4 июня магнитосфера будет возбужденной, передает агентство городских новостей «Москва».

22 мая на Земле была зарегистрирована мощная магнитная буря. В последний раз такая повышенная солнечная активность была зафиксирована 24 апреля текущего года. Тогда магнитные бури спровоцировали возникновение полярного сияния в центральной части России. И это редкое явление могли наблюдать не только жители Петербурга, но и Москвы. Повторится ли подобное на этот раз, выясняла «Вечерняя Москва».

Врач — невролог-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская рассказала, как вести себя в период магнитных бурь, чтобы сохранить оптимальное состояние организма. По ее словам, в такие дни лучше снизить физическую нагрузку. Небольшой отказ от спорта позволит значительно уменьшить нагрузку на организм.

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