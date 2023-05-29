$79.97-0.0285.92+0.04

Россиянам разрешат отказаться от сбора биометрических данных

С 1 июня россияне, посетив многофункциональный центр (МФЦ), смогут подать в письменной форме отказ от сбора и размещения биометрических персональных данных. Новый порядок регламентируется соответствующим постановлением правительства.

Россиянам разрешат отказаться от сбора биометрических данных
© Lenta.ru

Документом также предусмотрена процедура отзыва ранее представленного отказа. В заявлении необходимо указывать паспортные данные и СНИЛС. МФЦ в течение одного календарного дня направит полученный отказ или отзыв отказа оператору Единой биометрической системы (ЕБС).

Речь идет о ресурсе, который создан для идентификации граждан государственными органами, органами местного самоуправления, Банком России, а также другими банками и некредитными финансовыми организациями.

На портале «Госуслуги» возможность авторизации с помощью данных ЕБС появилась с 1 февраля. Она доступна пользователям, которые зарегистрировались в ЕБС и дали свое согласие на использование этого сервиса.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий