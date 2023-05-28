Скончался писатель Владимир Ситников

Писатель Владимир Ситников, заслуженный работник культуры РФ, умер на 93-м году жизни. Об этом пишет пресс-служба правительства Кировской области в своем Telegram-канале.

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«Замечательный писатель, талантливый журналист, Владимир Арсентьевич всегда ценил самое важное - человечность, доброту, помощь ближнему», - отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Глава региона пояснил, что доброта и человечность, стремление помогать нуждающимся прослеживаются во всех книгах Ситникова.