Москвичи пожаловались на подкинутых в подъезд тараканов
Жители дома 4, корпус 2 по Строгинскому бульвару заподозрили, что им в подъезд подкинули тараканов. Об этом они заявили в комментариях под видео с тараканами в группе «Подслушано Строгино» во «ВКонтакте».
«Кто закинул в подъезд мешок тараканов? Самки с яйцами, дохлые, просто тьма. Никогда в подъезде не было видно тараканов, даже у мусоропровода. Ориентировочно закинули в два часа ночи. Подозреваю, что в соседние подъезды был подкинут такой же "подарок"», — подписал ролик автор топика.
Москвичи думают, что в этом виноваты сотрудники фирмы, которые проводят дезинсекцию насекомых.
«Скорее всего, это сделали те, кто дает объявление на подъездах о предоставлении услуг по обработки от насекомых!», «Будет теперь объявление, что травят клопов, тараканов и так далее. На Кулакова подсаживают на дверные коробки их и и первым этажам на окна», «Ну это уже за пределами разумного. Люди ошалели уже, стремясь заработать», — прокомментировали юзеры.
Ранее усеянная крупными тараканами московская улица в Ярославском районе попала на видео.