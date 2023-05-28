Москвичи пожаловались на подкинутых в подъезд тараканов

«Скорее всего, это сделали те, кто дает объявление на подъездах о предоставлении услуг по обработки от насекомых!», «Будет теперь объявление, что травят клопов, тараканов и так далее. На Кулакова подсаживают на дверные коробки их и и первым этажам на окна», «Ну это уже за пределами разумного. Люди ошалели уже, стремясь заработать», — прокомментировали юзеры.