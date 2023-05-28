$79.97-0.0285.92+0.04

Москвичи пожаловались на подкинутых в подъезд тараканов

Жители дома 4, корпус 2 по Строгинскому бульвару заподозрили, что им в подъезд подкинули тараканов. Об этом они заявили в комментариях под видео с тараканами в группе «Подслушано Строгино» во «ВКонтакте».

Москвичи пожаловались на подкинутых в подъезд тараканов
©  страница «Подслушано Строгино» во «ВКонтакте»

«Кто закинул в подъезд мешок тараканов? Самки с яйцами, дохлые, просто тьма. Никогда в подъезде не было видно тараканов, даже у мусоропровода. Ориентировочно закинули в два часа ночи. Подозреваю, что в соседние подъезды был подкинут такой же "подарок"», — подписал ролик автор топика.

Москвичи думают, что в этом виноваты сотрудники фирмы, которые проводят дезинсекцию насекомых.

«Скорее всего, это сделали те, кто дает объявление на подъездах о предоставлении услуг по обработки от насекомых!», «Будет теперь объявление, что травят клопов, тараканов и так далее. На Кулакова подсаживают на дверные коробки их и и первым этажам на окна», «Ну это уже за пределами разумного. Люди ошалели уже, стремясь заработать», — прокомментировали юзеры.

Ранее усеянная крупными тараканами московская улица в Ярославском районе попала на видео.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий