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Художник Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет

В возрасте 89 лет 27 мая 2023 года скончался художник-концептуалист Илья Кабаков. Причина смерти пока неизвестна.

Умер художник-концептуалист Илья Кабаков
© ТК «Звезда»

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, драгоценного отца и обожаемого дедушки», - сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых в социальной сети.

Кабаков умер в окружении близких людей. Его семья организует частную похоронную службу. Публичная поминальная служба произойдет через несколько недель.

В один день с великим художником умер российский олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев. Ему было 58 лет.

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