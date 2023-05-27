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Константинов: Изъятые активы украинских олигархов в Крыму оцениваются в миллиарды рублей

Национализированные активы украинских олигархов в Крыму оцениваются в миллиарды рублей. Об этом сообщил в эфире телеканала "Крым 24" глава крымского парламента Владимир Константинов.

Оценены национализированные активы украинских олигархов в Крыму
© РИА Новости

"Подавляющее число активов многомиллиардные", - сказал Константинов.

В Крыму анонсировали национализацию квартиры Зеленского

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что парламент республики национализирует имущество украинских олигархов и квартиру президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, в списке - крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, и имущество всех, кто способствует террористическому режиму на Украине.

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