Оценены национализированные активы украинских олигархов в Крыму

Константинов: Изъятые активы украинских олигархов в Крыму оцениваются в миллиарды рублей
Национализированные активы украинских олигархов в Крыму оцениваются в миллиарды рублей. Об этом сообщил в эфире телеканала "Крым 24" глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Подавляющее число активов многомиллиардные", - сказал Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что парламент республики национализирует имущество украинских олигархов и квартиру президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, в списке - крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, и имущество всех, кто способствует террористическому режиму на Украине.