Оценены национализированные активы украинских олигархов в Крыму

Национализированные активы украинских олигархов в Крыму оцениваются в миллиарды рублей. Об этом сообщил в эфире телеканала "Крым 24" глава крымского парламента Владимир Константинов .

По его словам, в списке - крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, и имущество всех, кто способствует террористическому режиму на Украине.