Глава МВД РФ Колокольцев: число киберпреступлений в РФ продолжает расти

Стало известно, как МВД РФ намерено бороться с киберпреступлениями против граждан. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал глава министерства Владимир Колокольцев.

Министр заявил, что в России увеличивается число IT-преступлений, они составляют почти треть от общего числа. Однако «темпы резко снизились».

По словам Колокольцева, в МВД делают «всё от нас зависящее, чтобы побороть эту беду». Но необходима профилактика и разъяснительная работа.

«Объяснять гражданам, как нужно вот реагировать на возможные звонки злоумышленников, предложения обозначить номер своей кредитной карты, предложение там перевести куда-то деньги» - сказал Колокольцев.

Министр отметил, что вести такую работу должны публичные лица и общественность.