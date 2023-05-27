$79.97-0.0285.92+0.04

Глава МВД РФ Колокольцев: число киберпреступлений в РФ продолжает расти

Стало известно, как МВД РФ намерено бороться с киберпреступлениями против граждан. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал глава министерства Владимир Колокольцев.

Глава МВД РФ Колокольцев: число киберпреступлений в РФ продолжает расти
© РИА Новости

Министр заявил, что в России увеличивается число IT-преступлений, они составляют почти треть от общего числа. Однако «темпы резко снизились».

По словам Колокольцева, в МВД делают «всё от нас зависящее, чтобы побороть эту беду». Но необходима профилактика и разъяснительная работа.

«Объяснять гражданам, как нужно вот реагировать на возможные звонки злоумышленников, предложения обозначить номер своей кредитной карты, предложение там перевести куда-то деньги» - сказал Колокольцев.

Министр отметил, что вести такую работу должны публичные лица и общественность.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали звонить россиянам по видеосвязи, чтобы посмотреть «глаза в глаза» и создать атмосферу доверия.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий