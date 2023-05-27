$79.97-0.0285.92+0.04

В Крыму открылась Академия творческих индустрий, предложенная Путиным

В Крыму 27 мая открылся новый образовательный центр «Меганом», созданный по решению президента РФ Владимира Путина. Академия творческих индустрий представляет собой площадку для самореализации в области искусства. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В Крыму открылась Академия творческих индустрий, предложенная Путиным
© 

«Меганом» — это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия — это страна возможностей. <…> Сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать», — рассказал Кириенко.

Кроме того, была завершена программа создания трех круглосуточных образовательных центров на базе летних форумных площадок. Он уточнил, что создание подобных центров правительством — важная демонстрация отношения государства к молодому поколению.

Кириенко прошелся по «Меганому» и рассказал о характеристиках академии. Общая площадь академии занимает 27 гектаров. На территории находится пять корпусов по 180 номеров для участников образовательных программ. Внутри предусмотрены кухни, веранды с видом на море. Учебный корпус имеет площадь в 14,5 тысяч квадратных метров. В помещениях может находиться до 900 человек одновременно. Внутри предусмотрены различные активности, среди которых художественные залы, помещения кинопоказа, медиацентр и другие. По задумке организаторов, все конструкции на территории будут превращаться в художественные полотна и арт-объекты.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий