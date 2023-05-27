В Крыму открылась Академия творческих индустрий, предложенная Путиным

В Крыму 27 мая открылся новый образовательный центр «Меганом», созданный по решению президента РФ Владимира Путина . Академия творческих индустрий представляет собой площадку для самореализации в области искусства. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко .

«Меганом» — это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия — это страна возможностей. <…> Сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать», — рассказал Кириенко.

Кроме того, была завершена программа создания трех круглосуточных образовательных центров на базе летних форумных площадок. Он уточнил, что создание подобных центров правительством — важная демонстрация отношения государства к молодому поколению.

Кириенко прошелся по «Меганому» и рассказал о характеристиках академии. Общая площадь академии занимает 27 гектаров. На территории находится пять корпусов по 180 номеров для участников образовательных программ. Внутри предусмотрены кухни, веранды с видом на море. Учебный корпус имеет площадь в 14,5 тысяч квадратных метров. В помещениях может находиться до 900 человек одновременно. Внутри предусмотрены различные активности, среди которых художественные залы, помещения кинопоказа, медиацентр и другие. По задумке организаторов, все конструкции на территории будут превращаться в художественные полотна и арт-объекты.