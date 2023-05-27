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Получивший запрет в служении протоиерей прокомментировал решение РПЦ

Протоиерей Леонид Калинин после решения Русской православной церкви (РПЦ) о его запрете в служении признал, что «видимо, совершил ошибку». Его комментарий приводит ТАСС.

Получивший запрет в служении протоиерей прокомментировал решение РПЦ
© РИА Новости

Ранее сообщалось, что глава РПЦ патриарх Кирилл запретил в служении и снял со всех должностей главу экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, члена Патриаршего совета по культуре протоиеря Леонида Калинина.

Утверждается, что священник был отстранен за препятствия, которые предпринял при передаче иконы «Святая Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя.

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