Получивший запрет в служении протоиерей прокомментировал решение РПЦ

Протоиерей Леонид Калинин после решения Русской православной церкви (РПЦ) о его запрете в служении признал, что «видимо, совершил ошибку». Его комментарий приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава РПЦ патриарх Кирилл запретил в служении и снял со всех должностей главу экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, члена Патриаршего совета по культуре протоиеря Леонида Калинина.