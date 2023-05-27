Прилепин рассказал о перенесенных сложнейших операциях

Писатель Прилепин рассказал о перенесенных четырех сложнейших операциях длительностью в четыре-шесть часов
Сопредседатель «Справедливой России – За правду», писатель Захар Прилепин сообщил, что перенес минимум четыре сложнейшие многочасовые операции.
Прилепин рассказал, что перенес как минимум четыре сложнейших операции, каждая из которых длилась по четыре-шесть часов. Он уточнил, что насчитал у себя 12 переломов, передает РИА «Новости».
По словам писателя, он привычно бодр и временами весел, но раз в три дня вполне всерьез прощается с жизнью, каждый раз удивляясь, что врачи находят способ вырулить ситуацию.
Ранее Прилепину, пострадавшему в начале мая при подрыве авто на трассе в Нижегородской области, провели операцию по фиксации переломов ног.
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Писатель Прилепин рассказал о перенесенных четырех сложнейших операциях длительностью в четыре-шесть часов
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