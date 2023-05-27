Прилепин рассказал о перенесенных сложнейших операциях

Сопредседатель «Справедливой России – За правду», писатель Захар Прилепин сообщил, что перенес минимум четыре сложнейшие многочасовые операции.

Прилепин рассказал, что перенес как минимум четыре сложнейших операции, каждая из которых длилась по четыре-шесть часов. Он уточнил, что насчитал у себя 12 переломов, передает РИА «Новости».

По словам писателя, он привычно бодр и временами весел, но раз в три дня вполне всерьез прощается с жизнью, каждый раз удивляясь, что врачи находят способ вырулить ситуацию.