Актер Горбунов рассказал, что разочаровался в Хабенском

Актер Алексей Горбунов вернулся на Украину задолго до спецоперации. До этого артист не раз приезжал в Россию, сейчас же ему пришлось разорвать все контакты со страной. Горбунов поделился своим отношением к российским коллегам.

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Больше всего его разочаровал актер Константин Хабенский. Это связано с тем, что Горбунову не понравилось решение российского коллеги уволить Дмитрия Назарова из МХТ имени А. П. Чехова.

— С ним (Хабенским — прим. «ВМ») снимались в Киеве в 2004-м или 2005-м. Скромный человек, со всеми фоткался, очень обаятельный. Настя, его покойная первая жена, с нами была. Сейчас ничего не хочу понимать, хватает своей боли, своих проблем, — заключил звезда «Каменской» в программе «И грянул Грэм».