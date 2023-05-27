«Ничего не хочу понимать»: актер Горбунов рассказал, что разочаровался в Хабенском
Актер Алексей Горбунов вернулся на Украину задолго до спецоперации. До этого артист не раз приезжал в Россию, сейчас же ему пришлось разорвать все контакты со страной. Горбунов поделился своим отношением к российским коллегам.
Больше всего его разочаровал актер Константин Хабенский. Это связано с тем, что Горбунову не понравилось решение российского коллеги уволить Дмитрия Назарова из МХТ имени А. П. Чехова.
— С ним (Хабенским — прим. «ВМ») снимались в Киеве в 2004-м или 2005-м. Скромный человек, со всеми фоткался, очень обаятельный. Настя, его покойная первая жена, с нами была. Сейчас ничего не хочу понимать, хватает своей боли, своих проблем, — заключил звезда «Каменской» в программе «И грянул Грэм».
В начале февраля сообщалось, что Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева скоро уедут в Израиль. В социальных сетях появилась реклама их концерта в другой стране. В программе прозвучат романсы, стихи и басни актера, а также популярные песни на русском и французском языках.