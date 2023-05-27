$79.97-0.0285.92+0.04

«Ничего не хочу понимать»: актер Горбунов рассказал, что разочаровался в Хабенском

Актер Алексей Горбунов вернулся на Украину задолго до спецоперации. До этого артист не раз приезжал в Россию, сейчас же ему пришлось разорвать все контакты со страной. Горбунов поделился своим отношением к российским коллегам.

Актер Горбунов рассказал, что разочаровался в Хабенском
© Вечерняя Москва

Больше всего его разочаровал актер Константин Хабенский. Это связано с тем, что Горбунову не понравилось решение российского коллеги уволить Дмитрия Назарова из МХТ имени А. П. Чехова.

— С ним (Хабенским — прим. «ВМ») снимались в Киеве в 2004-м или 2005-м. Скромный человек, со всеми фоткался, очень обаятельный. Настя, его покойная первая жена, с нами была. Сейчас ничего не хочу понимать, хватает своей боли, своих проблем, — заключил звезда «Каменской» в программе «И грянул Грэм».

В начале февраля сообщалось, что Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева скоро уедут в Израиль. В социальных сетях появилась реклама их концерта в другой стране. В программе прозвучат романсы, стихи и басни актера, а также популярные песни на русском и французском языках.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий