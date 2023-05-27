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Radio ZET: санкции Запада не мешают россиянам продолжать путешествовать по миру

Антироссийские санкции Запада не помешали гражданам России продолжить путешествовать по миру. Об этом сообщается в материале польской радиостанции Radio ZET.

В Польше заявили, что россияне продолжают путешествовать по миру
© РИА Новости

По информации СМИ, в прошлом году российские туристы совершили больше поездок за границу, чем в 2021 году: 22,5 млн против 19,2 млн. Отмечается, что в 2023 году эти цифры станут еще больше. Также радиостанция подчеркивает, что чаще всего граждане РФ посещали Турцию, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Египет. По мнению авторов статьи, стимулирование российского туризма является способом сбалансировать экономические связи с Российской Федерацией.

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В прошлом году глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что республика с 19 сентября закроет въезд для российских граждан, в том числе для тех, кто имеет шенгенские визы, выданные третьими государствами. Он отмечал, что таким же образом поступят Литва, Латвия и Польша, которые введут запрет с этого же момента. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил "запихнуть" Россию в свои границы и закрыть ее на замок.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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