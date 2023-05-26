Народного артиста Андрея Мартынова экстренно госпитализировали с отравлением

Народный артист России и мастер дубляжа Андрей Мартынов госпитализирован в реанимацию одной из столичных клиник с отравлением. Об этом стало известно в пятницу, 26 мая.

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По предварительной информации, 77-летний артист поступил в больницу в экстренном порядке. Предполагается, что Мартынов мог отравиться лекарствами. На данный момент врачи оказывают актеру всю необходимую помощь и устанавливают все обстоятельства происшествия, передает Telegram-канал 112.

Андрей Мартынов стал известен благодаря роли старшины Федота Васкова в фильме «А зори здесь тихие». Не менее известной стала его работа в фильме «Вечный зов», где артист сыграл роль Кирьяна Инютина. Кроме того, он изобразил Малюту Скуратова в кинокартине «Царь Иван Грозный».

С начала 80-х годов прошлого столетия Мартынов принимал активное участие в дубляже иностранных фильмов и сериалов. В частности, голосом знаменитости говорит герой Лиама Нисона из фильма «Список Шиндлера».