$79.97-0.0285.92+0.04

Народного артиста Андрея Мартынова экстренно госпитализировали с отравлением

Народный артист России и мастер дубляжа Андрей Мартынов госпитализирован в реанимацию одной из столичных клиник с отравлением. Об этом стало известно в пятницу, 26 мая.

Народного артиста Андрея Мартынова экстренно госпитализировали с отравлением
© Киностудия им. М. Горького

По предварительной информации, 77-летний артист поступил в больницу в экстренном порядке. Предполагается, что Мартынов мог отравиться лекарствами. На данный момент врачи оказывают актеру всю необходимую помощь и устанавливают все обстоятельства происшествия, передает Telegram-канал 112.

Андрей Мартынов стал известен благодаря роли старшины Федота Васкова в фильме «А зори здесь тихие». Не менее известной стала его работа в фильме «Вечный зов», где артист сыграл роль Кирьяна Инютина. Кроме того, он изобразил Малюту Скуратова в кинокартине «Царь Иван Грозный».

С начала 80-х годов прошлого столетия Мартынов принимал активное участие в дубляже иностранных фильмов и сериалов. В частности, голосом знаменитости говорит герой Лиама Нисона из фильма «Список Шиндлера».

Умер "голос Винни-Пуха" актер Мацей Куявский

Также 12 мая режиссер Глеб Панфилов попал в больницу с инсультом. Позже телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что у режиссера диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Врачи отмечали осложнения в виде тромбоцитоза и пневмонии. Позднее стало известно, что состояние режиссера улучшилось.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий