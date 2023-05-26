Умер "голос Винни-Пуха" актер Мацей Куявский

В возрасте 70 лет скончался польский актер театра, кино и ТВ и плодовитый артист озвучания и дубляжа Мацей Куявский (не путать с актером Мацеем Куёвским, также ныне покойным).

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Информация об этом появилась в базе портала FilmPolski. Куявский ушел 25 мая в родной Варшаве.

Мацей Куявский родился 23 февраля 1953 года. В 1978-м закончил варшавскую Театральную академию, и со следующего года работал в столичном Театре на Воли. Откуда в 1986-м перешел в варшавский же театр "Квадрат", где и служил до своего последнего дня.

С 2002-го года Куявский озвучивал во всех польских локализациях Винни-Пуха, сменив в этой роли Яна Кочняка. Плюс работал на дубляже "Южного парка" и десятков кинокартин.