Эдгард Запашный сообщил о смерти тигра Рикки, который «общался с Лукашенко»

«Рикки больше нет. Что чувствует дрессировщик, когда его любимый тигр уходит? Это очень и очень тяжело. Тяжело принять, что девятилетний, молодой тигр вдруг может отказаться кушать. Анализы крови показывали на проблемы с печенью. Компьютерная томография показала проблемы с почками», — написал Запашный.