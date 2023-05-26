Эдгард Запашный сообщил о смерти тигра Рикки, который «общался с Лукашенко»

Дрессировщик Эдгард Запашный заявил о смерти своего любимого тигра Рикки
Дрессировщик Эдгард Запашный в своем Telegram-канале сообщил о смерти своего любимого тигра Рикки.
«Рикки больше нет. Что чувствует дрессировщик, когда его любимый тигр уходит? Это очень и очень тяжело. Тяжело принять, что девятилетний, молодой тигр вдруг может отказаться кушать. Анализы крови показывали на проблемы с печенью. Компьютерная томография показала проблемы с почками», — написал Запашный.
Он назвал умершего тигра «супер-артистом», который за свою жизнь успел выступить в Монте-Карло, сняться в кино и рекламе, открыть новую сцену МХАТа и даже «пообщаться» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Фанаты Запашного посочувствовали дрессировщику и оставили теплые слова об умершем животном.
«Пусть бежит по радуге малыш. Примите искренние соболезнования»; «Очень соболезную вашей утрате... держитесь»; «Примите искренние соболезнования! Какой был красавец», — написали поклонники.