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Дрессировщик Эдгард Запашный заявил о смерти своего любимого тигра Рикки

Дрессировщик Эдгард Запашный в своем Telegram-канале сообщил о смерти своего любимого тигра Рикки.

Эдгард Запашный сообщил о смерти тигра Рикки, который «общался с Лукашенко»
© Соцсети

«Рикки больше нет. Что чувствует дрессировщик, когда его любимый тигр уходит? Это очень и очень тяжело. Тяжело принять, что девятилетний, молодой тигр вдруг может отказаться кушать. Анализы крови показывали на проблемы с печенью. Компьютерная томография показала проблемы с почками», — написал Запашный.

Он назвал умершего тигра «супер-артистом», который за свою жизнь успел выступить в Монте-Карло, сняться в кино и рекламе, открыть новую сцену МХАТа и даже «пообщаться» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Фанаты Запашного посочувствовали дрессировщику и оставили теплые слова об умершем животном.

«Пусть бежит по радуге малыш. Примите искренние соболезнования»; «Очень соболезную вашей утрате... держитесь»; «Примите искренние соболезнования! Какой был красавец», — написали поклонники.

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