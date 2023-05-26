Сальдо рассказал о попытке отравления

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что летом 2022 года его попытались отравить. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Первый канал».

По словам Сальдо, в прошлом году «за очень большие деньги» ему в пищу подсыпал яд человек из ближнего окружения. Врио губернатора также добавил, что ещё до начала СВО за ним «велась охота» со стороны СБУ.

«Я все помню. Ответ, кто это сделал, был найден – человека купили за очень большие деньги. Такого, которому я доверял. Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно», – рассказал Сальдо.

Он также уточнил, что после отравления не приходил в сознание 15 дней. При этом в августе 2022 года Сальдо действительно был госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья.