$79.97-0.0285.92+0.04

Сальдо рассказал о попытке отравления

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что летом 2022 года его попытались отравить. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Первый канал».

Сальдо рассказал о попытке отравления
© РИА Новости

По словам Сальдо, в прошлом году «за очень большие деньги» ему в пищу подсыпал яд человек из ближнего окружения. Врио губернатора также добавил, что ещё до начала СВО за ним «велась охота» со стороны СБУ.

«Я все помню. Ответ, кто это сделал, был найден – человека купили за очень большие деньги. Такого, которому я доверял. Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно», – рассказал Сальдо.

Он также уточнил, что после отравления не приходил в сознание 15 дней. При этом в августе 2022 года Сальдо действительно был госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья.

Ранее Сальдо опроверг слухи об эвакуации жителей Скадовска и Железного Порта.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий