В РФ возобновят прием заявлений о выдаче биометрических паспортов

С 1 июня в России возобновится прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения с электронным носителем информации. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк .

«С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации», — сказала она.

Волк напомнила, что подать заявление можно непосредственно в территориальный орган МВД России или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того его можно направить электронно через портал Госуслуг, добавила она.