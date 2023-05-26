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В РФ возобновят прием заявлений о выдаче биометрических паспортов

С 1 июня в России возобновится прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения с электронным носителем информации. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации», — сказала она.

Волк напомнила, что подать заявление можно непосредственно в территориальный орган МВД России или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того его можно направить электронно через портал Госуслуг, добавила она.

Напомним, что выдачу загранпаспортов нового поколения приостановили 2 февраля. Причиной стали проблемы с чипами.

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