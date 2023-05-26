В ЯНАО установлен особый противопожарный режим

«С сегодняшнего дня в связи с установившейся тёплой, сухой и ветреной погодой для недопущения возникновения лесных пожаров правительством региона введён особый противопожарный режим», — цитирует URA.RU сообщение властей.

Особый режим будет действовать в регионе до 1 сентября.

Ранее в Свердловской области был продлён запрет на охоту до 1 июня. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев в связи с особым противопожарным режимом, который действует в регионе.