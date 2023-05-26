Российского биолога Александра Панчина не пустили в Молдавию

"За последние сутки было отказано во въезде в Республику Молдова 43 иностранным гражданам на том основании, что они не соответствуют условиям для получения разрешения на пересечение государственной границы. Лица не смогли обосновать цель своей поездки в Республику Молдова", - заявила в ответ на запрос корреспондента ТАСС пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки. По ее словам, в соответствии с юридическими процедурами все лица, которым было отказано во въезде, вернулись в страну своего происхождения.