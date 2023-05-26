Суд рассмотрит иск Галкина* о снятии с него статуса иноагента

Суд рассмотрит иск Максима Галкина* (признан Минюстом иностранным агентом) об отмене статуса иностранного агента. Как сообщает ТАСС, заседание Замоскворецкого суда Москвы назначено на 2 июня.

Напомним, что Галкин* покинул Россию вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Он публично осудил специальную военную операцию на Украине.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина* в список физических лиц-иноагентов. В обосновании этого решения указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источников указана Украина.

Ранее юморист заявил, что не собирался покидать Россию до начала специальной военной операции, опровергнув таким образом слова актрисы Татьяны Васильевой. Он напомнил, что вкладывал десятки миллионов рублей в свой подмосковный замок в деревне Грязи.