Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной жаре

Аномально жаркая погода в регионах Урала, Приволжского федерального округа, севера Сибири и Европейской части России сохранится до конца мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

По словам синоптика, последние три-четыре дня супержаркая и исключительно жаркая погода наблюдается в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также на юге Тюменской области. Столбики термометров там поднялись до 30-33 градусов тепла. Такая температура продержится до конца месяца, предупредил Вильфанд.

В Пермском крае, Удмуртии, Татарстане и Башкирии температура держится в диапазоне от плюс 28-30 до плюс 32-33 градусов.

«Аномалия выше нормы на 10 градусов, в теплое время года такие аномалии редко бывают, вот зимой — да, бывает», — добавил представитель Гидрометцентра.

Кроме того, очень жаркая погода на 7-10 градусов выше нормы прогнозируется в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). На севере Сибирского федерального округа, на Таймыре также аномально теплая для этого времени погода, на 15-16 градусов выше нормы. Вильфанд отметил, что обычно такие превышения не наблюдаются до июля.