В Крыму отменили все антиковидные ограничения

В Крыму отменили все ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

Как писала «Парламентская газета», 5 мая ВОЗ объявила о завершении пандемии ковида, которая формально началась с 11 марта 2020 года — тогда от этого заболевания скончался 4291 человек, а общее число заболевших составляло 118 тысяч в 114 странах.

«Подписал указ о снятии всех ограничительных мер, введенных в Республике Крым из-за пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на портале Правительства РК», — написал политик.