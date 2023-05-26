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В Крыму отменили все антиковидные ограничения

В Крыму отменили все ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

В Крыму отменили все антиковидные ограничения
© РИА Новости

Как писала «Парламентская газета», 5 мая ВОЗ объявила о завершении пандемии ковида, которая формально началась с 11 марта 2020 года — тогда от этого заболевания скончался 4291 человек, а общее число заболевших составляло 118 тысяч в 114 странах.

«Подписал указ о снятии всех ограничительных мер, введенных в Республике Крым из-за пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на портале Правительства РК», — написал политик.

Между тем, как стало известно накануне, в Санкт-Петербурге продлили действие ограничений по COVID-19 до 31 августа 2023 года. Как указали в пресс-службе администрации губернатора, такое решение Александр Беглов принял на основании предписания главного государственного санитарного врача города.

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