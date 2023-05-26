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Медведев призвал россиян не покидать страну в сложные времена

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Невозможно не учитывать условия, в которых живет человек, но в сложные для государства времена приличные люди должны жить в своей стране. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

«Не считаю, что людей с другими взглядами нужно прибивать к кресту. Но в сложные для страны времена, если ты приличный человек, ты должен жить в стране и следовать условиям, в которых ты живешь», - подчеркнул Медведев.

Володин посоветовал начать поиски альтернативы доллару

В 2023 году сумма процентов по американскому госдолгу может достичь 1,5 трлн долларов, то есть почти трети всех доходов бюджета США. Государствам, зависимым от доллара, стоит уже сегодня искать альтернативу этой валюте, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению политика, доллар становится токсичным, а созданная Вашингтоном «мировая финансовая пирамида» может рухнуть.

«Правильно государствам, зависимым от доллара, уже сегодня искать альтернативу ему, тем самым снижая риски для своих граждан», - констатировал он.

Раскрыты организованные США провокации на Украине

Вашингтон организовал две провокации для развязывания войны на Украине, и сейчас Белый дом осознанно замалчивает роль США в украинском кризисе. Об этом в своей статье для Common Dreams пишет американский экономист Джеффри Сакс.

По мнению эксперта, первой провокацией стало стремление США расширить НАТО за счет Украины и Грузии, а второй - приход к власти в Киеве антироссийски настроенных политиков. «Выстрелы на Украине зазвучали в момент свержения президента Виктора Януковича девять лет назад, а не в феврале 2022 года», — заметил Джеффри Сакс, выразив уверенность, что вооруженного конфликта можно было избежать.

Компании Маска разрешили проводить опыты на людях

Компания Neuralink американского предпринимателя Илона Маска, производящая чипы для мозга, получила разрешение для клинических испытаний на людях. Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

«Этот результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», - подчеркивается в заявлении.

В Финляндии оценили будущее отношений с Россией

Выход России из соглашения с Финляндией о проведении дополнительных военных инспекций приведет к ухудшению уровня доверия и страны-соседи «отдалятся друг от друга еще сильнее». Об этом заявил Helsingin Sanomat финский бригадный генерал Сами Нурми.

По его мнению, соглашение имело большое значение, так как на нем «основывалось доверие».