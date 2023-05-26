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Американскую лапшу потребовали убрать из продажи в РФ

Американскую лапшу быстрого приготовления бренда Nissin Foods могут убрать из продажи в российских магазинах. Об этом сообщает газета «Известия».

Американскую лапшу потребовали убрать из продажи в РФ
© globallookpress.com

Соответствующее обращение в Роспотребнадзор направил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. По его словам, в лапше был обнаружен один из видов генно-модифицированной сои. В связи с тем, что этот товар запрещено применять на территории России, Роспотребнадзор предписал убрать продукцию из продажи.

Однако ОПИ провела проверку и обнаружила, что лапша все еще продается в стране, в частности, в интернет-магазинах. При этом на упаковке товара либо нет информации о наличии ГМО, либо говорится, что генетически модифицированной сои там нет. Таким образом, продавцы нарушают закон «О защите прав потребителей».

Также нарушается технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», которым установлен запрет использовать при производстве линии ГМО, не прошедшие регистрацию.

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