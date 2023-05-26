Американскую лапшу потребовали убрать из продажи в РФ

Американскую лапшу быстрого приготовления бренда Nissin Foods могут убрать из продажи в российских магазинах. Об этом сообщает газета «Известия».

Соответствующее обращение в Роспотребнадзор направил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. По его словам, в лапше был обнаружен один из видов генно-модифицированной сои. В связи с тем, что этот товар запрещено применять на территории России, Роспотребнадзор предписал убрать продукцию из продажи.

Однако ОПИ провела проверку и обнаружила, что лапша все еще продается в стране, в частности, в интернет-магазинах. При этом на упаковке товара либо нет информации о наличии ГМО, либо говорится, что генетически модифицированной сои там нет. Таким образом, продавцы нарушают закон «О защите прав потребителей».