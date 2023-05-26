В ДНР сообщили о сильном росте уровня продовольственной безопасности

Уровень продовольственной безопасности в Донецкой Народной Республике достиг 70-80% по ряду культур. Об этом сообщил РИА Новости и.о. зампреда правительства - министр агропромышленной политики и продовольствия республики Артем Крамаренко.

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«Наша болевая точка - это овощи. Мы имеем достаточно низкий процент - покрытие порядка 7%. По остальным культурам, по остальной продукции у нас высокая степень уровня продовольственной безопасности – это 70 и 80%», - заявил Крамаренко.

Крамаренко также отметил обеспеченность региона молоком. За последний год этот показатель подтянули до уровня в 50% по цельному молоку и до 80% по собственному производству молочной продукции.

Кроме того, по словам Крамаренко, агропромышленные хозяйства республики обеспечены удобрениями практически в полном объеме - около 93%. Объем внесенных удобрений в два раза превышает показатели прошлого года и составляет более 14 тысяч тонн.

В свою очередь, добавил министр ДНР, все это говорит о достаточном уровне подготовки хозяйств к посевной компании этого года, в связи с чем можно надеяться на неплохой урожай.