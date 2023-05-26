$79.98+0.0285.88-0.32

В ДНР сообщили о сильном росте уровня продовольственной безопасности

Уровень продовольственной безопасности в Донецкой Народной Республике достиг 70-80% по ряду культур. Об этом сообщил РИА Новости и.о. зампреда правительства - министр агропромышленной политики и продовольствия республики Артем Крамаренко.

В ДНР сообщили о сильном росте уровня продовольственной безопасности
© Павел Лисицын РИА Новости

«Наша болевая точка - это овощи. Мы имеем достаточно низкий процент - покрытие порядка 7%. По остальным культурам, по остальной продукции у нас высокая степень уровня продовольственной безопасности – это 70 и 80%», - заявил Крамаренко.

Крамаренко также отметил обеспеченность региона молоком. За последний год этот показатель подтянули до уровня в 50% по цельному молоку и до 80% по собственному производству молочной продукции.

Кроме того, по словам Крамаренко, агропромышленные хозяйства республики обеспечены удобрениями практически в полном объеме - около 93%. Объем внесенных удобрений в два раза превышает показатели прошлого года и составляет более 14 тысяч тонн.

В свою очередь, добавил министр ДНР, все это говорит о достаточном уровне подготовки хозяйств к посевной компании этого года, в связи с чем можно надеяться на неплохой урожай.

Ранее в Мариупольском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из ДНР. Денис Пушилин уверен, что организация вывоза зерна оживит сельское хозяйство республики.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий