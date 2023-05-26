"Известия": большинство работодателей РФ выступают за четырехдневку

Большая часть российских работодателей поддерживает введение четырехдневной рабочей недели. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование hh.ru. По информации издания, 81% российских компаний поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели, но только 4% рассматривают такую возможность в ближайшие годы.

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Отмечается, что за сокращение рабочей недели в основном выступает крупный бизнес.

"Сокращенная рабочая неделя означает более гибкий подход к формированию фонда оплаты труда и повышение лояльности сотрудников. ... Компании пока не готовы к еще одному фактору возможной напряженности в нестабильных текущих условиях", - поделилась главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина.