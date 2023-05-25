Появились подробности о состоянии Захара Прилепина
Писатель Захар Прилепин, сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» находится в стабильном состоянии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу писателя.
«Состояние Захара Прилепина стабильное», - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что писатель самостоятельно садится в постели.
По данным агентства, в настоящее врачи проводят курс реабилитационных мероприятий, направленных на то, чтобы как можно быстрее восстановить функции ходьбы.
Напомним, что украинские диверсанты взорвали автомобиль Прилепина 6 мая 2023 года. При взрыве погиб водитель писателя.