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Появились подробности о состоянии Захара Прилепина

Писатель Захар Прилепин, сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» находится в стабильном состоянии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу писателя.

Появились подробности о состоянии Захара Прилепина
© РИА Новости

«Состояние Захара Прилепина стабильное», - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что писатель самостоятельно садится в постели.

По данным агентства, в настоящее врачи проводят курс реабилитационных мероприятий, направленных на то, чтобы как можно быстрее восстановить функции ходьбы.

Прилепин заявил, что был за рулём подорвавшейся машины

Напомним, что украинские диверсанты взорвали автомобиль Прилепина 6 мая 2023 года. При взрыве погиб водитель писателя.

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