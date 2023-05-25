Никас Сафронов рассказал о пожаре в «звездном» доме

Известный художник Никас Сафронов рассказал, что при пожаре в «звездном» доме никто не погиб. Интервью с ним опубликовал Telegram-канал Mash.

Сафронов уточнил, что возгорание произошло в доме по адресу Калашный переулок, дом 7 (Никитский бульвар, 12).

Художник подтвердил, что его брат действительно проживает на шестом этаже. Он добавил, что с ним ничего не случилось.

По его словам, пожарные потушили квартиру на втором этаже и вывели жильцов на улицу.

Ранее в сгоревшей квартире находился хостел, затем ее переоборудовали в офис, сообщает Telegram-канал «112».