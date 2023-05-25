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На объявленного иноагентом Дмитрия Глуховского подали в суд

Писателю вменяют нарушение порядка деятельности иностранного агента за отсутствие плашки в публикации.

На объявленного иноагентом Дмитрия Глуховского подали в суд
© РИА Новости

Карточка дела опубликована на сайте Останкинского суда Москвы. Заседание назначено на 15 июня.

В феврале против литератора завели уголовное дело за распространение ложной информации о российской армии. Генпрокуратура утвердила обвинение Глуховского. По версии следствия, с 10 марта по 10 мая прошлого года он делал в своих соцсетях «личные публикации в виде текстовых записей и видеороликов» о «якобы совершении военнослужащими РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц» в ходе боевых действий на Украине.

Дмитрий Глуховский известен благодаря книгам серии «Метро», романам «Текст» и «Пост», а также телесериалу «Топи», в котором выступил сценаристом.

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