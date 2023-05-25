На объявленного иноагентом Дмитрия Глуховского подали в суд

В феврале против литератора завели уголовное дело за распространение ложной информации о российской армии. Генпрокуратура утвердила обвинение Глуховского. По версии следствия, с 10 марта по 10 мая прошлого года он делал в своих соцсетях «личные публикации в виде текстовых записей и видеороликов» о «якобы совершении военнослужащими РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц» в ходе боевых действий на Украине.