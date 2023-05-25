$79.98+0.0285.88-0.32

МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина

МВД России объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина, в отношении которого возбуждено уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина
© ТАСС

"Сонин Константин Исаакович, 1972 года рождения, разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства без уточнения по какой именно статье.

Следователи столичного СК 25 марта возбудили в отношении Сонина уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. По данным следствия, с апреля по июль 2022 года подозреваемый неоднократно в Telegram-канале размещал публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции. Согласно заключению экспертов, эти публикации содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих.

В настоящее время Сонин находится за пределами России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий