МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина

МВД России объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина , в отношении которого возбуждено уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ .

"Сонин Константин Исаакович, 1972 года рождения, разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства без уточнения по какой именно статье.

Следователи столичного СК 25 марта возбудили в отношении Сонина уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. По данным следствия, с апреля по июль 2022 года подозреваемый неоднократно в Telegram-канале размещал публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции. Согласно заключению экспертов, эти публикации содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих.