Умер солист Большого театра Вячеслав Прокопов

25 мая в Москве скончался советский и российский музыкант, трубач, педагог, профессор Вячеслав Прокопов. Заслуженному артисту РФ было 76 лет. Некролог солиста оркестра Большого театра опубликован на Classical Music News.
Вячеслав Михайлович Прокопов родился 10 декабря 1946 года в Оренбурге. Музыкой начал заниматься, посещая репетиции духового оркестра. В 1965-м окончил Оренбургское музыкальное училище, в 1970-м - ГМПИ имени Гнесиных. С 1965-го - солист оркестра Большого театра. Работал с такими дирижерами как Геннадий Рождественский, Борис Хайкин, Юрий Симонов, Евгений Светланов.
Прокопов более сорока лет исполнял сольные партии первой трубы оркестра в постановках "Спартак", "Сон в летнюю ночь", "Золотой петушок", "Каменный цветок", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Сказка о царе Салтане", "Аида".
Жена - Александра Прокопова, музыкант, сын - Игорь Прокопов, артист оркестра Большого театра.