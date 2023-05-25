$79.97-0.2086.20-0.35
14 минут назад

Умер солист Большого театра Вячеслав Прокопов

Российская Газета

25 мая в Москве скончался советский и российский музыкант, трубач, педагог, профессор Вячеслав Прокопов. Заслуженному артисту РФ было 76 лет. Некролог солиста оркестра Большого театра опубликован на Classical Music News.

Умер солист Большого театра Вячеслав Прокопов
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Вячеслав Михайлович Прокопов родился 10 декабря 1946 года в Оренбурге. Музыкой начал заниматься, посещая репетиции духового оркестра. В 1965-м окончил Оренбургское музыкальное училище, в 1970-м - ГМПИ имени Гнесиных. С 1965-го - солист оркестра Большого театра. Работал с такими дирижерами как Геннадий Рождественский, Борис Хайкин, Юрий Симонов, Евгений Светланов.

Прокопов более сорока лет исполнял сольные партии первой трубы оркестра в постановках "Спартак", "Сон в летнюю ночь", "Золотой петушок", "Каменный цветок", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Сказка о царе Салтане", "Аида".

Жена - Александра Прокопова, музыкант, сын - Игорь Прокопов, артист оркестра Большого театра.

Общество,Юрий Симонов,Геннадий Рождественский,Евгений Светланов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий