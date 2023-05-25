Отсидевший в украинской тюрьме писатель Ян Таксюр приехал в Россию

Заподозренный на Украине в госизмене и отсидевший в украинской тюрьме писатель Ян Таксюр приехал в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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По данным источника, Таксюр направляется в столицу России.

«Ян Ильич уже в Луганске, скоро будет в Москве», — уточнил источник.

В госизмене на Украине писателя заподозрили из-за критики действий киевского режима и пророссийских высказываний. Он провел в тюрьме несколько месяцев. Известно, что 70-летний Таксюр страдает от онкологического заболевания.