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Писатель Ян Таксюр, заподозренный на Украине в госизмене, приехал в РФ

Заподозренный на Украине в госизмене и отсидевший в украинской тюрьме писатель Ян Таксюр приехал в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Отсидевший в украинской тюрьме писатель Ян Таксюр приехал в Россию
© Газета.Ru

По данным источника, Таксюр направляется в столицу России.

«Ян Ильич уже в Луганске, скоро будет в Москве», — уточнил источник.

В госизмене на Украине писателя заподозрили из-за критики действий киевского режима и пророссийских высказываний. Он провел в тюрьме несколько месяцев. Известно, что 70-летний Таксюр страдает от онкологического заболевания.

Ранее в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» заявили, что на Украине был ликвидирован поэт и прозаик Игорь Мисяк, который, как утверждается, служил в батальоне «Азов» (организация запрещена в России).

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