Отсидевший в украинской тюрьме писатель Ян Таксюр приехал в Россию

Писатель Ян Таксюр, заподозренный на Украине в госизмене, приехал в РФ
Заподозренный на Украине в госизмене и отсидевший в украинской тюрьме писатель Ян Таксюр приехал в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
По данным источника, Таксюр направляется в столицу России.
«Ян Ильич уже в Луганске, скоро будет в Москве», — уточнил источник.
В госизмене на Украине писателя заподозрили из-за критики действий киевского режима и пророссийских высказываний. Он провел в тюрьме несколько месяцев. Известно, что 70-летний Таксюр страдает от онкологического заболевания.
Ранее в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» заявили, что на Украине был ликвидирован поэт и прозаик Игорь Мисяк, который, как утверждается, служил в батальоне «Азов» (организация запрещена в России).