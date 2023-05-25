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Кипелов прокомментировал получение звания Заслуженного артиста в соцсетях

Музыкант Валерий Кипелов прокомментировал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» присвоение ему звания Заслуженного артиста России.

Кипелов прокомментировал получение звания Заслуженного артиста в соцсетях
© РИА Новости

«Благодарю всех за высокую оценку моей музыкальной деятельности за эти 43 года! Благодарю поклонников за поддержку, любовь и преданность. Рад, что музыка, которую мы делаем, находит отклик в ваших сердцах!» – написал певец.

Он также подчеркнул, что эта награда – не только его заслуга, но и всего коллектива группы «Кипелов», а также авторов песен.

Ранее стало известно, что указом президента Владимира Путина Валерию Кипелову присвоено звание Заслуженного артиста России. Документ был подписан 24 мая.

Напомним, 64-летний Валерий Кипелов увлекся музыкой еще в детские годы. Он выступал в ВИА «Крестьянские дети», ансамбле «Шестеро молодых» (вместе с Николаем Расторгуевым, – прим.), ВИА «Лейся, песня», ВИА «Поющие сердца».

Широкую популярность ему принесло участие в рок-группе «Ария», где он был солистом много лет. В 2002 году он представил новую группу «Кипелов». Особую популярность коллектива получила песня «Я свободен», ставшая главным хитом группы и попавшая на первые строчки множества чартов.

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