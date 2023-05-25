Роспотребнадзор начал расследование случая кори у студента МГИМО

Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическое расследование начато в Москве после регистрации случая кори у студента Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

© Газета.Ru

«Ситуация находится на контроле столичного управления Роспотребнадзора», — уточнили в ведомстве.

Ранее одна из студенток МГИОМ сообщила «Газете.Ru», что вуз закрыли на карантин из-за вспышки кори. Он продлится до 13 июня включительно. Занятия в этот период будут проводится в дистанционном формате. То же может коснуться и экзаменов.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что ситуация по кори в России стабилизировалась, отмечается снижение зарегистрированных случаев.