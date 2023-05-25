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Роспотребнадзор: ситуация со случаем кори в МГИМО находится на контроле

Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическое расследование начато в Москве после регистрации случая кори у студента Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Роспотребнадзор начал расследование случая кори у студента МГИМО
© Газета.Ru

«Ситуация находится на контроле столичного управления Роспотребнадзора», — уточнили в ведомстве.

Ранее одна из студенток МГИОМ сообщила «Газете.Ru», что вуз закрыли на карантин из-за вспышки кори. Он продлится до 13 июня включительно. Занятия в этот период будут проводится в дистанционном формате. То же может коснуться и экзаменов.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что ситуация по кори в России стабилизировалась, отмечается снижение зарегистрированных случаев.

13 мая сообщалось, что Шуваловский корпус Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова переходит на дистанционное обучение до 26 мая из-за выявленного случая кори у студента.

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