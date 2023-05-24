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Прилепина перевели из интенсивной терапии в обычную палату

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» и писатель Захар Прилепин был переведён из палаты интенсивной терапии в обычную. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Прилепина.

Прилепина перевели из интенсивной терапии в обычную палату
© РИА Новости

Отмечается, что врачи писателя начали новый этап лечения и реабилитации.

«Состояние Захара Прилепина стабильное. Сегодня его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату», – рассказали в пресс-службе.

Эту информацию подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что Прилепин «бодр», а также интересуется вопросами, связанными с работой.

«Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату. Активно продолжается реабилитация. Бодр, активно интересуется рабочими вопросами - настоящий боец! Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся», – написал Никитин.

Напомним, что 6 мая автомобиль Захара Прилепина был подорван на трассе в Нижегородской области. Сам писатель был ранен, а его пассажир – сотрудник Росгвардии Александр Шубин – погиб.

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