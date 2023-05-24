Вице-президент РСТ рассказал, где можно недорого отдохнуть
Поездка в страны СНГ на неделю встанет на двоих в 20-30 тыс. рублей, рассказал в эфире НСН вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
Барзыкин уточнил, что в Белоруссию можно поехать вдвоем на неделю за 20 тыс., а в Абхазию - за 30 тыс. Он отметил, что отдых в Сухуми или Гаграх обойдется в такую сумму с учетом того, что путешествие в республику начнется из Сочи.
По его словам, поездка в Грузию, Шри-Ланку, Индию обойдется значительно дороже, придется выложить не менее 100 тыс. рублей.
На этих направлениях, пояснил Барзыкин, следует пользоваться услугами туроператоров. Они позволят сэкономить до 20% от стоимости путевок.
Ранее сообщалось, что Абхазия попала в тройку наиболее популярных у россиян направлений. На первом месте оказалась Турция.