Поездка в страны СНГ на неделю встанет на двоих в 20-30 тыс. рублей, рассказал в эфире НСН вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Барзыкин уточнил, что в Белоруссию можно поехать вдвоем на неделю за 20 тыс., а в Абхазию - за 30 тыс. Он отметил, что отдых в Сухуми или Гаграх обойдется в такую сумму с учетом того, что путешествие в республику начнется из Сочи.

По его словам, поездка в Грузию, Шри-Ланку, Индию обойдется значительно дороже, придется выложить не менее 100 тыс. рублей.

На этих направлениях, пояснил Барзыкин, следует пользоваться услугами туроператоров. Они позволят сэкономить до 20% от стоимости путевок.