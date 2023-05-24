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Кремль сообщил о возможной встрече Путина с патриархом Кириллом

Президент России Владимир Путин, возможно, встретится 24 мая с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Кремль сообщил о возможной встрече Путина с патриархом Кириллом
© Lenta.ru

«Он [Владимир Путин] с утра направил телеграмму и поздравил нашего патриарха Кирилла с днем тезоименитства. Не исключаем, что в течение дня президент поздравит его лично с этим днем», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Президент России встречался с патриархом Кириллом 3 ноября 2022 года. Представитель РПЦ рассказал Путину о реструктуризации церковного управления и создании новых синодальных учреждений.

24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, патриарх Кирилл отмечает день своего тезоименитства — именины.

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