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В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки России Кучеренко

Как пишет РИА Новости, проститься с Кучеренко пришли его вдова Диана Гурцкая, замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский, заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, певица Лолита.

В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки России Кучеренко
© РИА Новости

Пётр Кучеренко скончался 20 мая. Ему стало плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу.

Борт приземлился в городе Минеральные Воды, врачи пытались оказать ему помощь, но спасти Кучеренко не удалось.

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