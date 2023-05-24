В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки России Кучеренко
Как пишет РИА Новости, проститься с Кучеренко пришли его вдова Диана Гурцкая, замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский, заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, певица Лолита.
Пётр Кучеренко скончался 20 мая. Ему стало плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу.
Борт приземлился в городе Минеральные Воды, врачи пытались оказать ему помощь, но спасти Кучеренко не удалось.