В Москве состоялся Positive Hack Days

«Два года назад на PHDays мы говорили о том, что было бы здорово, если бы руководители задумались об информационной безопасности. Бойтесь своих желаний: многие менеджеры лично узнали, что такое ИБ. С другой стороны, сейчас в отрасли кибербезопасности иначе воспринимается ответственность за результат. Если два года назад я мог назвать нашу компанию только интегратором, то сейчас мы значительно больше, чем интегратор, и отвечаем за результат, за то, чтобы хакеры не угрожали бизнесу наших клиентов. Для нас это в первую очередь репутационные риски. Мы начинаем размышлять, как по-другому, более эффективно, можно добиться результата в области ИБ», — подчеркнул Айдар Гузаиров.