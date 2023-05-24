В Херсонской области вводится регулирование цен на период военного положения

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары на период военного положения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"В Херсонской области на период военного положения официально вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары. Механизм регулирования установлен моим указом", - сказал врио главы Херсонской области.
По его словам, перечни продовольственных и непродовольственных товаров, на которых будут установлены предельные цены будет определять департамент промышленности и торговли региона.
27 января Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 31 марта утвердить программы социально-экономического развития Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В поручении российского лидера сказано, что необходимо обеспечить средние показатели по России в новых регионах к 2030 году.