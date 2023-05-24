В Херсонской области вводится регулирование цен на период военного положения

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары на период военного положения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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"В Херсонской области на период военного положения официально вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары. Механизм регулирования установлен моим указом", - сказал врио главы Херсонской области.

По его словам, перечни продовольственных и непродовольственных товаров, на которых будут установлены предельные цены будет определять департамент промышленности и торговли региона.