Тюрьма "Кресты" станет частью туристической инфраструктуры

ДОМ.РФ ведет подготовку тюрьмы "Кресты" в Санкт-Петербурге к реализации на торгах. Здания должны стать частью туристической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

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Сроки, состав лота, формат и условия проведения торговой процедуры будут определены позднее, уточнили в пресс-службе.

С 2008 года ДОМ.РФ является агентом РФ по вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель и объектов. По решению правительственной комиссии госкорпорации были переданы агентские полномочия в отношении имущественного комплекса бывшего следственного изолятора №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ("Кресты").

ДОМ.РФ имеет большой опыт по вовлечению и реализации объектов, которые являются частью истории страны, подчеркнули в пресс-службе. Планируется проведение консультаций с администрацией Санкт-Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, которые обладают компетенцией работы с уникальными архитектурными и историческими объектами. "Конечная цель этого взаимодействия - получение территорией новых востребованных функций, ее возвращение в городскую жизнь в составе туристической инфраструктуры", - сообщили в ДОМ.РФ.

Сегодня УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о передаче ДОМ.РФ земельного участка и 24 объектов недвижимости на Арсенальной набережной, 7 ("Комплекс Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы ("Кресты")"). Госрегистрация права постоянного пользования ФКУ КП-8 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на земельный участок и право оперативного управления этой недвижимостью прекращено.

В феврале этого года ряд деятелей культуры направил гендиректору ДОМ.РФ открытое письмо, где призвал не допустить разрушения значимого для города объекта ради апарт-отеля или бизнес-центра и сделать там музейный комплекс.