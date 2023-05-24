Пока вы спали: Песков о мирном урегулировании на Украине и призыв США к РФ по зерновой сделке

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В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования конфликта с Украиной

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Говорить о мирном урегулировании украинского кризиса преждевременно, предпосылки для этого пока отсутствуют. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, имеется ли у Москвы соответствующий план.

«Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно. Специальная военная операция продолжается», - подчеркнул он, напомнив, что украинские власти законодательно запретили мирные переговоры с Россией.

США обвинили Россию в нарушении условий зерновой сделки

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о том, что Россия нарушает условия зерновой сделки, отказываясь пускать суда в один из украинских портов. Об этом он сказал на брифинге, трансляция которого велась на YouTube.

По словам Миллера, отказ России допускать корабли в один из них портов – «это очевидное нарушение ее обязательств по черноморской зерновой инициативе».

«Мы вновь призываем Россию прекратить держать в заложниках глобальные поставки продовольствия», - подчеркнул он.

В России предложили ввести заградительные пошлины на импортные БАДы

Национальный союз защиты прав потребителей выступил с инициативой в качестве ответных мер на санкции и для борьбы с фальсификатом ввести заградительные пошлины в 220% на импортные БАДы, поставляемые в Россию из недружественных стран. Об этом пишут «Известия».

В случае реализации этой инициативы под санкции могут попасть популярные бренды Solgar, Pharmamed, Unipharm, Stada. При этом опрошенные изданием эксперты считают такую меру избыточной, а для регулирования рынка БАДов и борьбы с подделками предлагают использовать цифровую маркировку.

Начинающим водителям РФ могут запретить управлять мощными автомобилями

Национальный автомобильный союз обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением изменить ПДД, запретив начинающим водителям со стажем менее трех лет управлять автомобилями мощностью более 150 л.с., а также ужесточить наказание за опасную езду. Об этом сообщает газета «Известия».

Президент НАС Антон Шапарин напомнил, что по вине неопытных водителей происходит примерно треть всех аварийных ситуаций на дорогах и часто агрессивный стиль вождения демонстрируют именно новички на мощных машинах. Авторы инициативы считают, что управление мощными автомобилями недавними выпускниками автошкол должно приравниваться к езде без прав и наказываться штрафом до 15 тысяч рублей.

Беспилотник сбросил бомбу на дорогу в Белгороде

В результате атаки БПЛА на Белгород на проезжую часть было сброшено взрывное устройство. Получил повреждения автомобиль, жертв и пострадавших не было, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.