Богомолов осудил российскую элиту за презрение к своей стране

«Страна внутри страны. Сообщество внутри общества. Мир "особых русских". Назовем его "особняк". Этот особняк виртуален. Но в то же время он совершенно реален. Там обитают особые люди. Они не умнее прочих. Хотя многие – да. Они точно не красивее других. Просто ухоженнее. Они стопроцентно не порядочнее. Они часто богаче или образованнее. Но не это делает их особыми. Особыми их делает сознание себя особыми», – написал Богомолов.