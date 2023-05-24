Богомолов осудил российскую элиту за презрение к своей стране

Богомолов написал осуждающую статью о российской элите
Режиссер Константин Богомолов написал статью для РИА Новости о формировании в российском обществе касты «особых русских», которые несмотря на то, что привержены демократическим ценностям, все же «презирают своих темных соплеменников».
При этом в своей статье «Диетическое горе» постановщик указывает, что после начала спецоперации эти представители элиты начали скорбеть о прошлой жизни вместо того чтобы начать работать. Жизнь таких людей он называет «особым миром».
«Страна внутри страны. Сообщество внутри общества. Мир "особых русских". Назовем его "особняк". Этот особняк виртуален. Но в то же время он совершенно реален. Там обитают особые люди. Они не умнее прочих. Хотя многие – да. Они точно не красивее других. Просто ухоженнее. Они стопроцентно не порядочнее. Они часто богаче или образованнее. Но не это делает их особыми. Особыми их делает сознание себя особыми», – написал Богомолов.
По мнению режиссера, эти люди исповедуют идеи демократии, равенства, справедливости, однако при этом презирают своих недостаточно успешных, недостаточно продвинутых соотечественников. Таких людей он разделил на два подкласса: люди при деньгах или возможностях и «интеллектуально-интеллигентское сословие».
Постановщик подчеркнул, что начавшаяся спецоперация заставила этих людей страдать по прошлой беззаботной жизни, а не «оплакивать пролитую кровь».
«Свой счастливый смех оплакивают. Свои винировые улыбки. Свою безмятежную жизнь. Свой рай», – отметил он.
В своей статье Богомолов советует перестать заниматься рефлексией по прошлому, так как «поезд истории пошел по иным рельсам».
«Надо только суметь выйти из "особняка", засучить рукава, и работать, и жить, и верить. Надо отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей», – считает режиссер.