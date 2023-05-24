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Россиян предупредили о снижении цен на отдых в Турции

Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев заявил, что цены на отдых в Турции будут снижаться из-за растущей инфляции в стране. Его слова приводит ФАН.

Россиян предупредили о снижении цен на отдых в Турции
© Валерий Мельников / РИА Новости

По его словам, дешевая по отношению к доллару турецкая лира выгодна россиянам. «Турецкие власти также продолжат "лечить" инфляцию с помощью понижения ключевой ставки. А значит, доллар ждет ракета: курс 50 или даже 100 лир за доллар не за горами», — сказал он.

Эксперт добавил, что россиянам и гражданам стран СНГ можно не волноваться за свою недвижимость в Турции. Он подчеркнул, что власти страны не планируют полностью запрещать продажу жилья на фоне колоссального роста цен.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму Артур Мурадян сравнил цены на отдых в Турции и ОАЭ и заявил, что аналогичные по качеству и услугам отели в Эмиратах на 15-20 процентов дешевле турецких курортов. Такую тенденцию он объяснил скидками из-за наступления низкого сезона. Эксперт подчеркнул, что путешествия в Турцию наоборот подорожали, особенно на майские праздники.

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