Назван лидирующий по задержкам рейсов аэропорт России

В первой половине 2023 года среди российских аэропортов чаще всего задерживала рейсы московская авиагавань Шереметьево. Лидеров по задержкам вылетов более чем на час назвали в «АльфаСтраховании», сообщает «Aviaru».

На втором и третьем местах оказались петербургский аэропорт Пулково и авиагавань Сочи. Замкнули пятерку лидеров новосибирский аэропорт Толмачево и столичный Домодедово. При этом по задержкам более чем на 20 часов первое место занял Норильск Алыкель. За ним следуют Сочи и Домодедово.

Всего за первую половину 2023 года «АльфаСтрахованием» было зафиксировано свыше 4000 рейсов минимум с часовой задержкой.