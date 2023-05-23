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Назван лидирующий по задержкам рейсов аэропорт России

В первой половине 2023 года среди российских аэропортов чаще всего задерживала рейсы московская авиагавань Шереметьево. Лидеров по задержкам вылетов более чем на час назвали в «АльфаСтраховании», сообщает «Aviaru».

Назван лидирующий по задержкам рейсов аэропорт России
© ТАСС

На втором и третьем местах оказались петербургский аэропорт Пулково и авиагавань Сочи. Замкнули пятерку лидеров новосибирский аэропорт Толмачево и столичный Домодедово. При этом по задержкам более чем на 20 часов первое место занял Норильск Алыкель. За ним следуют Сочи и Домодедово.

Всего за первую половину 2023 года «АльфаСтрахованием» было зафиксировано свыше 4000 рейсов минимум с часовой задержкой.

Ранее стало известно, что в трех московских аэропортах 23 мая произошла отмена и задержка 30 рейсов. В Домодедово перенесены вылеты 17 воздушных судов, 4 авиарейса отменены. Во Внуково задержаны 2 рейса, 7 — отменены.

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